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لبنان

"الستاتيكو " الحالي مع لبنان لا يزعج إسرائيل

Lebanon 24
30-05-2025 | 22:48
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": إزاء الضغط الذي تتعرّض له من جانب الولايات المتحدة للقبول بتسويات، خصوصاً في ملفي إيران وغزة، قد تجد إسرائيل أنّ الخيار الأفضل لها في لبنان هو تثبيت الوضع الذي تتحكّم به حالياً. وواقعياً، هي لن ترى مشكلة في رفض «حزب الله » التزام قرار تسليم السلاح في شمال الليطاني، ما دامت قد أمّنت نزعه من جنوب النهر في شكل كامل، بضمان الجيش اللبناني و«اليونيفيل » وبدعم واشنطن القوي والمباشر. ولأنّها تستطيع فيأي لحظة تدمير أي هدف شمال الليطاني، كما تفعل اليوم، وتدركأنّ «الحزب » لن يجرؤ أبداً على الردّ بصواريخ من البقاع وسائرالمناطق الواقعة شمالاً، لأنّ عواقب أي مغامرة من هذا النوع ستكون وخيمة جداً.
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في عبارة أخرى، ستتعايش إسرائيل مع الوضع الحالي مع لبنان،وتستفيد من الضوء الأخضر الأميركي لتوجّه ضربات مباشرة إلى اهداف تابعة ل «الحزب »، في أي لحظة، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، بما في ذلك بيروت، وسط صمت عربي ودولي مطبق. وهي غالباً تستخدم لهذه الغاية طائرات مسيّرة صغيرة جداً، أي أنّها لا تتكلّف على عملياتها إّ لّا القليل. ولذلك، هي تتحمّل استمرار هذه العمليات طويلاً. وارتياحها إلى الواقع السائدمع لبنان، أو التأقلم معه، ربما يكمن وراء إعادة القيادة العسكرية الإسرائيلية تسليم الحدود الشمالية إلى «فرقة الجليل » التي كانت تتولّى هذه المهمّة قبل اندلاع الحرب مع لبنان في 8 تشرين الأول 2023 . فهذا الأمر يعني عملياً أنّ إسرائيل باتت تتصرف على أساس أنّها باقية في المناطق الحدودية من دون اعتراض أحد، حتى إشعار آخر، أي إلى أن تفرز التسويات الإقليمية والدولية معطيات جديدة. وهذا الأمر يضع الحكومة اللبنانية أمام تحدّ محرج جداً:  فلا هي تستطيع إجبار إسرائيل على الانسحاب ووقف العمليات، ولا هي تستطيع إقناع «حزب الله » بتسليم السلاح. وبذلك، يبقى خيار لبنان الرسمي، كما هو اليوم، انتظار«شيء ما يسقط من السماء » ومعه الحل السحري. لكن «الحزب» الذي يسكت اليوم، على مضض، عن «الستاتيكو » المكلف جداً والمفروض عليه، هل سيستمر في سكوته؟ وما هو سقف الاستفزاز الإسرائيلي الذي يستطيع تحمّله؟ وهل سينتظر- كما إسرائيل- ما يمكن أن يحصل من تسويات إقليمية ودولية كالاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة ليتخذ قراراً جديداً، أم إنّ الضربات الإسرائيلية اليومية، والموجعة جداً، ستدفعه إلى التصرف في شكل عاجل؟
إذا قرّر «الحزب » خلط الأوراق مجدداً، فليس أمامه سوى خيار واحد: تفجير الحرب، وأياً كانت النتائج، ما دامت الخسائر في الاستنزاف الحالي لم تعد محمولة. وقد يبدو للبعض أنّ «الحزب »سيجرؤ على المغامرة، لكن هذا الاحتمال لم يعد واقعياً، لأنّ«الحزب » يعرف ما ينتظره من مخاطر في هذه الحال. فلو كان قادراً على القتال لما أوقفه أساساً ووافق على اتفاق لوقف النار يلبّي تماماً شروط إسرائيل، ولما سكت طوال 6 أشهر مضت على الضربات التي يتلقاها يومياً.
«الكلمة السرّ » تكمن في موقف الدولة اللبنانية، أي رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس نواف سلام. فحتى الآن، الدولة «تبعد عن الشر وتغني له »، وعلى الأرجح هي ستبقى كذلك طويلاً. لكنها في هذه الحال لن تستطيع إرضاء أحد، لا «الحزب » ولا إسرائيل ولا الأميركيين. فالجميع يريدها أن تفعل المزيد، فيما هي عاجزة تماماً، كما كانت دائماً. وهذا العجز سيقود لبنان إلى المجهول.
 
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