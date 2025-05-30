"الستاتيكو " الحالي مع لبنان لا يزعج إسرائيل

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كتب طوني في" الجمهورية": إزاء الضغط الذي تتعرّض له من جانب للقبول بتسويات، خصوصاً في ملفي وغزة، قد تجد أنّ الخيار الأفضل لها في هو تثبيت الوضع الذي تتحكّم به حالياً. وواقعياً، هي لن ترى مشكلة في رفض « » قرار تسليم السلاح في شمال ، ما دامت قد أمّنت نزعه من جنوب النهر في شكل كامل، بضمان و«اليونيفيل » وبدعم القوي والمباشر. ولأنّها تستطيع فيأي لحظة تدمير أي هدف شمال الليطاني، كما تفعل اليوم، وتدركأنّ «الحزب » لن يجرؤ أبداً على الردّ بصواريخ من وسائرالمناطق الواقعة شمالاً، لأنّ عواقب أي مغامرة من هذا النوع ستكون وخيمة جداً.في عبارة أخرى، ستتعايش إسرائيل مع الوضع الحالي مع لبنان،وتستفيد من الضوء الأخضر الأميركي لتوجّه ضربات مباشرة إلى اهداف تابعة ل «الحزب »، في أي لحظة، من أقصى الجنوب إلى أقصى ، بما في ذلك ، وسط صمت عربي ودولي مطبق. وهي غالباً تستخدم لهذه الغاية طائرات مسيّرة صغيرة جداً، أي أنّها لا تتكلّف على عملياتها إّ لّا القليل. ولذلك، هي تتحمّل استمرار هذه العمليات طويلاً. وارتياحها إلى الواقع السائدمع لبنان، أو التأقلم معه، ربما يكمن وراء إعادة تسليم الحدود الشمالية إلى «فرقة » التي كانت تتولّى هذه المهمّة قبل اندلاع الحرب مع لبنان في 8 تشرين الأول 2023 . فهذا الأمر يعني عملياً أنّ إسرائيل باتت تتصرف على أساس أنّها باقية في المناطق الحدودية من دون اعتراض أحد، حتى إشعار آخر، أي إلى أن تفرز التسويات الإقليمية والدولية معطيات جديدة. وهذا الأمر يضع أمام تحدّ محرج جداً: فلا هي تستطيع إجبار إسرائيل على الانسحاب ووقف العمليات، ولا هي تستطيع إقناع «حزب الله » بتسليم السلاح. وبذلك، يبقى خيار لبنان الرسمي، كما هو اليوم، انتظار«شيء ما يسقط من السماء » ومعه الحل السحري. لكن «الحزب» الذي يسكت اليوم، على مضض، عن «الستاتيكو » المكلف جداً والمفروض عليه، هل سيستمر في سكوته؟ وما هو سقف الاستفزاز الذي يستطيع تحمّله؟ وهل سينتظر- كما إسرائيل- ما يمكن أن يحصل من تسويات إقليمية ودولية كالاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة ليتخذ قراراً جديداً، أم إنّ الضربات الإسرائيلية اليومية، والموجعة جداً، ستدفعه إلى التصرف في شكل عاجل؟إذا قرّر «الحزب » خلط الأوراق مجدداً، فليس أمامه سوى خيار واحد: تفجير الحرب، وأياً كانت النتائج، ما دامت الخسائر في الاستنزاف الحالي لم تعد محمولة. وقد يبدو للبعض أنّ «الحزب »سيجرؤ على المغامرة، لكن هذا الاحتمال لم يعد واقعياً، لأنّ«الحزب » يعرف ما ينتظره من مخاطر في هذه الحال. فلو كان قادراً على القتال لما أوقفه أساساً ووافق على اتفاق لوقف النار يلبّي تماماً شروط إسرائيل، ولما سكت طوال 6 أشهر مضت على الضربات التي يتلقاها يومياً.«الكلمة السرّ » تكمن في موقف ، أي رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس . فحتى الآن، الدولة «تبعد عن الشر وتغني له »، وعلى الأرجح هي ستبقى كذلك طويلاً. لكنها في هذه الحال لن تستطيع إرضاء أحد، لا «الحزب » ولا إسرائيل ولا . فالجميع يريدها أن تفعل المزيد، فيما هي عاجزة تماماً، كما كانت دائماً. وهذا العجز سيقود لبنان إلى المجهول.