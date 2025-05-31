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لبنان

رضوان فارق الحياة بحادث مروع في الميناء ـ طرابلس

Lebanon 24
31-05-2025 | 02:28
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توفي الشاب رضوان عبوشي من سكان الميناء – طرابلس يعمل في مجال توصيل الطلبات "الدليفري"، إثر حادث سير مروع وقع مساء أمس الجمعة على طريق الميناء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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