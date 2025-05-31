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لبنان

سرّ لافت يكشفه "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 03:15
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كان لافتاً البيان الصادر عن "حزب الله"، أمس الجمعة، بشأن اجتماع مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "الحزب" وفيق صفا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت.
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البيان تضمّن عبارة لافتة وهي أن الإجتماع  جاء "في إطار لقاءات التنسيق الدورية"، الأمر الذي توقفت عنده مصادر سياسية مراقبة بالقول: "هذا الأمر يعني أن الحزب ينسق مع الجهات الدولية والأممية بشكل خاص، ومن خلال ذلك تأتي الرسائل التي يتلقاها الحزب باستمرار.. إذاً، الإشارة إلى وجود اجتماعات دورية هو سر لافت أراد الحزب كشفه الآن وفي توقيت محوري يرتبط بالحديث عن نزع سلاحه".
 
وتابعت: "ما يظهر هو أن الجهات الدولية تتحاور مع حزب الله، وهذا دليل على اعتراف واضح به من جهة، والتسليم باستمرار وجوده تنظيمياً وسياسياً".
 
في المقابل، قالت مصادر مقربة من الحزب لـ"لبنان24" إنَّ الأخير لم يُقفل أبوابه أبداً أمام أي طرف دولي أراد الحديث معه، لكنه في الوقت نفسه كان واضحاً في كلامه عن أن التنازل عن سلاحه ليس أمراً يمكن تقريره بهذه السهولة، وتابعت: "الحزب متمسك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان وهو لا يعارض الكلام الذي يدعو للعودة إلى هدنة العام 1949 والتي تضع إطاراً واضحاً لإنهاء أي احتلال إسرائيلي وبالتالي تحقيق الإنسحاب المطلوب من الأراضي اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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