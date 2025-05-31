سرّ لافت يكشفه "حزب الله"

كان لافتاً البيان الصادر عن " "، أمس الجمعة، بشأن اجتماع مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "الحزب" مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في السيدة .

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البيان تضمّن عبارة لافتة وهي أن الإجتماع جاء "في إطار لقاءات التنسيق الدورية"، الأمر الذي توقفت عنده مصادر سياسية مراقبة بالقول: "هذا الأمر يعني أن الحزب ينسق مع الجهات الدولية والأممية بشكل خاص، ومن خلال ذلك تأتي الرسائل التي يتلقاها الحزب باستمرار.. إذاً، الإشارة إلى وجود اجتماعات دورية هو سر لافت أراد الحزب كشفه الآن وفي توقيت محوري يرتبط بالحديث عن نزع سلاحه".

وتابعت: "ما يظهر هو أن الجهات الدولية تتحاور مع حزب الله، وهذا دليل على اعتراف واضح به من جهة، والتسليم باستمرار وجوده تنظيمياً وسياسياً".

في المقابل، قالت مصادر مقربة من الحزب لـ" " إنَّ الأخير لم يُقفل أبوابه أبداً أمام أي طرف دولي أراد الحديث معه، لكنه في الوقت نفسه كان واضحاً في كلامه عن أن التنازل عن سلاحه ليس أمراً يمكن تقريره بهذه السهولة، وتابعت: "الحزب متمسك بإنهاء للبنان وهو لا يعارض الكلام الذي يدعو للعودة إلى هدنة العام 1949 والتي تضع إطاراً واضحاً لإنهاء أي احتلال إسرائيلي وبالتالي تحقيق الإنسحاب المطلوب من الأراضي ".