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لبنان

دبوسي في ذكرى رشيد كرامي: يُستحضر كقيمة وطنية كبرى في زمن الأزمات والانقسامات

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:35
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استذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في بيان، الرئيس رشيد كرامي في الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاده، فقال: "الشهيد الرشيد لا يُستذكر فقط، بل يُستحضر كقيمة وطنية كبرى في زمن الأزمات والانقسامات".
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أضاف: "نقف بإجلال أمام رجل دولة استُشهد دفاعاً عن وحدة لبنان وعروبته. كان نموذجاً في الحكمة والانفتاح، وفي التمسك بالثوابت الوطنية والسعي الدائم إلى الحوار والعيش المشترك".

وختم: "خسارة الرشيد لم تكن لطرابلس وحدها، بل لكل لبنان، ولفكرة الدولة القوية والعادلة، والعودة إلى نهجه في الاعتدال أصبحت اليوم أكثر من ضرورة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
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