دبوسي في ذكرى رشيد كرامي: يُستحضر كقيمة وطنية كبرى في زمن الأزمات والانقسامات

Advertisement

استذكر والصناعة والزراعة في والشمال ، في بيان، الرئيس في الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاده، فقال: " لا يُستذكر فقط، بل يُستحضر كقيمة وطنية كبرى في زمن الأزمات والانقسامات".أضاف: "نقف بإجلال أمام رجل دولة استُشهد دفاعاً عن وحدة وعروبته. كان نموذجاً في والانفتاح، وفي التمسك بالثوابت الوطنية والسعي الدائم إلى الحوار والعيش المشترك".وختم: "خسارة الرشيد لم تكن لطرابلس وحدها، بل لكل لبنان، ولفكرة الدولة القوية والعادلة، والعودة إلى نهجه في الاعتدال أصبحت اليوم أكثر من ضرورة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".