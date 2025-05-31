Advertisement

لبنان

سقوط مظلة مشتعلة في أطراف بلدة شبعا مصدرها اسرائيل

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1368555-638842863700791918.JPG
Doc-P-1368555-638842863700791918.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقطت مظلة مشتعلة مصنوعة من الورق في أطراف بلدة شبعا مصدرها اسرائيل من دون ان تتسبب بأي حريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط من موقع الرادار باتّجاه أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
31/05/2025 14:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذيفة على أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
31/05/2025 14:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي إستهدف بقذيفتين أطراف بلدة شبعا (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
31/05/2025 14:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
31/05/2025 14:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-05-31
06:54 | 2025-05-31
06:36 | 2025-05-31
06:11 | 2025-05-31
06:03 | 2025-05-31
06:01 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24