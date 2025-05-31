صقال كرِّم زيدان وعددا من أعضاء مجلس بلدية بيروت

Advertisement

أقام رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني المهندس أسعد صقال، حفلاً تكريمياً في منزله في على شرف رئيس لبيروت زيدان وألاعضاء حسين البطل، العميد محمود الجمل ورشا فتوح، بحضور النائب مخزومي، رئيس "تجمع كلنا " ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق ، النائبة السابقة رولا الطبش والرئيس السابق لبلدية بيروت عبدالله درويش وحشد من فاعليات العاصمة.صقالوألقى صقال كلمة بالمناسبة قال فيها: "أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم في هذه المناسبة على قلوبنا، التي أردنا منها تكريم الأصدقاء الريِّس إبراهيم زيدان وحسين البطل والعميد محمود الجمل ورشا فتوح على فوزهم بانتخابات المجلس البلدي لبيروت".وأضاف: "إن هذا اللقاء اليوم هو إمتداد لجميع الجهود المشكورة التي بذلت من قبل الجميع للمحافظة على المناصفة وعلى العيش الواحد وعلى إبقاء الصورة الحضارية المميزة والمتألقة لبيروت، بيروت الرسالة، رسالة في الوطنية والمواطنة والريادة، بيروت ، كما رددها الرئيس الأميركي مؤخراً خلال زيارته للمملكة ".وتابع صقال: "بإذن الله كلنا أمل معكم مع المجلس الجديد برئاسة الصديق إبراهيم زيدان وبتعاون كل المخلصين معالي الوزير محمد شقّير وسعادة النائب فؤاد مخزومي وتيار وكل القوى الداعمة للائحة، سنتمكن من إستعادة مكانة بيروت ورونقها وجمالها".وشدد على "اننا في هذا الجديد، كلنا إيمان وكلنا أمل بأن بيروت ستعود لؤلؤة على ، ونقول لكم أننا جميعنا معكم، واليوم هناك فرصة جدية للعاصمة في كل مناطقها وشوارعها".وختم: "صحيح، أننا نريد بلدية لإنماء العاصمة وإعمارها وازدهارها لكن بالدرجة الأولى نريد بلدية من أجل الإنسان من أجل كل بيروتي وكل من يسكن بيروت"، مشدداً على ان "هذه المعادلة لا بد من أن تنطلق وتترسخ من بيروت لتكون معياراً أساسياً في الأدبيات السياسية وفي سلوك السلطة في , فكما بيروت أولاً، كذلك الإنسان أولاً".بعد ذلك اقيم عشاء على شرف المحتفى بهم.