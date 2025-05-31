صقال كرِّم زيدان وعددا من أعضاء مجلس بلدية بيروت

أقام رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي
المهندس أسعد صقال، حفلاً تكريمياً في منزله في وسط بيروت
على شرف رئيس المجلس البلدي
لبيروت ابراهيم
زيدان وألاعضاء حسين البطل، العميد محمود الجمل ورشا فتوح، بحضور النائب فؤاد
مخزومي، رئيس "تجمع كلنا بيروت
" ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير
، النائبة السابقة رولا الطبش والرئيس السابق لبلدية بيروت عبدالله درويش وحشد من فاعليات العاصمة.
صقال
وألقى صقال كلمة بالمناسبة قال فيها: "أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم في هذه المناسبة العزيزة
على قلوبنا، التي أردنا منها تكريم الأصدقاء الريِّس إبراهيم زيدان وحسين البطل والعميد محمود الجمل ورشا فتوح على فوزهم بانتخابات المجلس البلدي لبيروت".
وأضاف: "إن هذا اللقاء اليوم هو إمتداد لجميع الجهود المشكورة التي بذلت من قبل الجميع للمحافظة على المناصفة وعلى العيش الواحد وعلى إبقاء الصورة الحضارية المميزة والمتألقة لبيروت، بيروت الرسالة، رسالة في الوطنية والمواطنة والريادة، بيروت باريس الشرق الأوسط
، كما رددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مؤخراً خلال زيارته للمملكة العربية السعودية
".
وتابع صقال: "بإذن الله كلنا أمل معكم مع المجلس الجديد برئاسة الصديق إبراهيم زيدان وبتعاون كل المخلصين معالي الوزير محمد شقّير وسعادة النائب فؤاد مخزومي وتيار المستقبل
وكل القوى الداعمة للائحة، سنتمكن من إستعادة مكانة بيروت ورونقها وجمالها".
وشدد على "اننا في هذا العهد
الجديد، كلنا إيمان وكلنا أمل بأن بيروت ستعود لؤلؤة على البحر المتوسط
، ونقول لكم أننا جميعنا معكم، واليوم هناك فرصة جدية للعاصمة في كل مناطقها وشوارعها".
وختم: "صحيح، أننا نريد بلدية لإنماء العاصمة وإعمارها وازدهارها لكن بالدرجة الأولى نريد بلدية من أجل الإنسان من أجل كل بيروتي وكل من يسكن بيروت"، مشدداً على ان "هذه المعادلة لا بد من أن تنطلق وتترسخ من بيروت لتكون معياراً أساسياً في الأدبيات السياسية وفي سلوك السلطة في لبنان
, فكما بيروت أولاً، كذلك الإنسان أولاً".
بعد ذلك اقيم عشاء على شرف المحتفى بهم.