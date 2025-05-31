مزوّر عقاري في قبضة الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان أنّه " استكمالاً للجهود الأمنية في مكافحة أعمال التزوير والاحتيال، أوقفت دورية من في الإقليمية اللبناني (و.خ.) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٥، لتورّطه في عمليات احتيال وتزوير مستندات عقارية".

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ولفت البيان إلى أنّه قد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء لإشارة المختص.