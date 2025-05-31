Advertisement

لبنان

مزوّر عقاري في قبضة الأمن

Lebanon 24
31-05-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1368708-638843116455270984.jpg
Doc-P-1368708-638843116455270984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان أنّه " استكمالاً للجهود الأمنية في مكافحة أعمال التزوير والاحتيال، أوقفت دورية من مكتب بعبدا في مديرية جبل لبنان الإقليمية اللبناني (و.خ.) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٥، لتورّطه في عمليات احتيال وتزوير مستندات عقارية".
Advertisement
ولفت البيان إلى أنّه قد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناء لإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
سوري يحمل عملة مزوّرة.. سقط في قبضة الأمن
lebanon 24
31/05/2025 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن: مطلوبان في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
lebanon 24
31/05/2025 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فلسطينيان في قبضة الأمن.. حاولا القيام بجريمة قتل
lebanon 24
31/05/2025 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو كشفه.. لص في قبضة الأمن (صورة)
lebanon 24
31/05/2025 22:37:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:33 | 2025-05-31
15:33 | 2025-05-31
15:28 | 2025-05-31
15:24 | 2025-05-31
15:12 | 2025-05-31
14:29 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24