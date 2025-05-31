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لبنان
جنبلاط التقى رئيس الأركان وقائمقام الشوف ومجالس بلدية واختيارية منتخبة
Lebanon 24
31-05-2025
|
11:47
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التقى رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور جنبلاط
في قصر المختارة، اليوم السبت،
رئيس الأركان
اللواء حسان عودة، وتناول اللقاء قضايا عامة واهمية تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، من خلال الدور الذي تضطلع به
قيادة الجيش
بهذا الخصوص.
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كذلك، التقى
جنبلاط
قائمقام
الشوف
مارلين
قهوجي
، التي اطلعته على مسار
الانتخابات البلدية
والاختيارية التي جرت على مستوى قضاء الشوف، وأهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي.
والتقى النائب جنبلاط في اطار استقبالات السبت عددا كبيراً من
المجالس البلدية
والاختيارية المنتخبة في مناطق الجبل، برفقة وفود اهلية وعائلية ترأسها رؤساء البلديات المنتخبين، الذين القوا كلمات بالمناسبة، بحضور النواب:
أكرم شهيب
،
بلال عبدالله
،
هادي ابو الحسن
، النائب السابق
علاء الدين ترو
، امين السر العام في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
ظافر ناصر
ومستشار النائب
جنبلاط حسام حرب
.
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