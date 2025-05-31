جنبلاط التقى رئيس الأركان وقائمقام الشوف ومجالس بلدية واختيارية منتخبة

التقى رئيس في قصر المختارة، اليوم السبت، اللواء حسان عودة، وتناول اللقاء قضايا عامة واهمية تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، من خلال الدور الذي تضطلع به بهذا الخصوص.

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كذلك، التقى قائمقام مارلين ، التي اطلعته على مسار والاختيارية التي جرت على مستوى قضاء الشوف، وأهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي.



والتقى النائب جنبلاط في اطار استقبالات السبت عددا كبيراً من والاختيارية المنتخبة في مناطق الجبل، برفقة وفود اهلية وعائلية ترأسها رؤساء البلديات المنتخبين، الذين القوا كلمات بالمناسبة، بحضور النواب: ، ، ، النائب السابق ، امين السر العام في ومستشار النائب .