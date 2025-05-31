"رابطة موظفي الإدارة العامة" تؤكد الإضراب التحذيري الاثنين

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أعلنت " " أن بداية الاضراب التحذيري الاثنين ستكون الاعتصام في حيث يعقد مؤتمر صحافي مشترك مع ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي والمجلس التنسيقي للمتقاعدين.ودعت الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة الموظفين والمتقاعدين والعمال، الى التوجه الى ساحة الساعة الواحدة ظهراً، "لرفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي".وقالت في بيان: "رسالتنا واضحة: لن نقبل أن نُدفن أحياء، ولن نسمح بمزيد من التعدي على كرامتنا وحقوقنا. كفى استهتاراً... كفى تسويفاً... كفى نهباً وسرقةً لأبسط مقومات العيش . إن الرابطة تتمنى على المواطنين الكرام عدم الحضور الى الإدارات والوزارات لعدم تمكن الموظفين مرغمين من تقديم الخدمة اللازمة لهم كالمعتاد بسبب الإضراب التحذيري شاكرين لهم حسن تفهمهم لمطالبنا المحقة".