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لبنان

حادثة عند الحدود مع سوريا.. رصاصات تصيب منزلاً والجيش يتحرّك

Lebanon 24
31-05-2025 | 14:26
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أفادت معلومات "لبنان24" عن تعرض أحد المنازل في بلدة قبش المحاذية للحدود اللبنانية - السورية في البقاع، لطلقات نارية من سلاح متوسط مصدرها الجانب السوري.
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وعلى الأثر، تحركت تعزيزات من الجيش اللبناني إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابة.

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