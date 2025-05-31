حادثة عند الحدود مع سوريا.. رصاصات تصيب منزلاً والجيش يتحرّك

أفادت معلومات " " عن تعرض أحد المنازل في بلدة قبش المحاذية للحدود - في ، لطلقات نارية من سلاح متوسط مصدرها الجانب السوري.

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وعلى الأثر، تحركت تعزيزات من إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابة.