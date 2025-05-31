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لبنان

استخدمه "حزب الله".. أسرارُ صاروخ بـ26 ألف دولار!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2025 | 15:33
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نشر موقع "غلوبز" الإسرائيليّ تقريراً جديداً قال فيه إنَّ روسيا عمدت إلى عرض صاروخ استخدمه "حزب الله" في لبنان ضد إسرائيل، وذلك ضمن معرض الأسلحة "ميلكس" في بيلاروسيا.
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ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الصاروخ المعروض هو "كورنيت إي إم"، وتقدر تكلفته بنحو 26 ألف دولاراً، مشيراً إلى أن "حزب الله هو كان من أكثر المستخدمين لهذا الصاروخ خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان".
 
التقرير قال إنَّ "كورنيت إي إم هو صاروخ دقيق يمكن إطلاقه من منصتين، إما محمولة أو قاذفة تعتمد على ترقية قاذفة كورنيت إي القديمة"، وتابع: "يصل مدى الصاروخ الذي يزن نحو 31 كيلوغراماً إلى 10 كيلومترات نهاراً، و8 كيلومترات ليلاً. مع هذا، تعود الاختلافات بين الليل والنهار، جزئياً، إلى انخفاض درجة الحرارة في الليل، مما يؤثر على الدفع داخل القاذف".
 
 
وتابع: "إن الدقة العالية التي يتمتع بها  كورنيت إي إم تعود إلى نطاق المراقبة المتزايد باستخدام مجالين للرؤية. كذلك، تتمتع صواريخ كورنيت المتطورة بالقدرة على اختراق الدروع التي يصل سمكها إلى حوالى 1.1-1.3 متر، كما تتمتع منظومتها بالقدرة على إطلاق ثلاثة صواريخ، حيث يتحرك صاروخ كورنيت المحدث بسرعة نحو 300 متر في الثانية".
 
 
وأكمل: "أما القوة التفجيرية فتبلغ ما يعادل نحو 10 كيلوغرام من مادة تي إن تي، أي أكثر بـ3 كيلوغرامات من قنبلة كورنيت إي".
 
ولفت التقرير إلى أنَّ المُنافس التجاري الرئيسي لسلسلة "كورنيت" هو سلسلة صواريخ "سبايك" التي تنتجها شركة "رفاييل" الإسرائيلية، لكن موقع الجيش البلغاري أفاد بأن هناك عملاء يفضلون عدم اللجوء إلى صواريخ "سبايك"، إما بسبب تعقيدها أو تكلفتها، فيما اختارت دول مثل الهند وصربيا صواريخ "كورنيت" لأنها تحتوي على عدد لا بأس به من المكونات التي يمكن العثور عليها في السوق المفتوحة وليست باهظة الثمن بشكل خاص.
 
وختم: "علاوة على ذلك، فإن صاروخ كورنيت أثبت نفسه، مثل الصواريخ الإسرائيلية، في ساحات القتال، على سبيل المثال في سوريا والعراق وأوكرانيا".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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