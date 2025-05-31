وزير الصحة: الالتزامات الدولية غائبة والدولة أمام تحديات حاسمة

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أكد اللبناني الدكتور ركان ، في مقابلة مع برنامج "نيوز ميكر" عبر ، أن لا يزال ملتزماً بوقف إطلاق النار، إلا أن تواصل انتهاكاتها ولا تلتزم بالقرارات الدولية، مشيراً إلى أن الالتزام الحالي هو من جانب واحد فقط.ودعا الوزير إلى رفع الصوت عالياً في المحافل الدولية، كما طالب الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في ردع إسرائيل ووقف خروقاتها، محذّراً من أن استمرار التصعيد قد يفضي إلى تطورات غير محمودة العواقب.وأشار ناصر الدين إلى أن العائق الأساسي أمام بسط على كامل الأراضي هو عدم إسرائيل بالقرار الدولي 1701، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية أن يكون القرار الحكومي موحداً وجامعاً في التعامل مع المرحلة الراهنة.وعن ملف ، أوضح وزير الصحة أن الوحدات السكنية التي دُمرت جراء الحرب تشكل العائق الأكبر أمام هذه العملية، معلناً عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف. وأضاف أن عدداً كبيراً من المستشفيات قد تضرر بفعل الحرب، في حين تم تدمير 10 مراكز صحية بشكل كامل.وفي الشقّ المتعلق بالقطاع الصحي، كشف الوزير عن مناقشاته مع وزراء الصحة العرب حول كيفية دعم النظام الصحي اللبناني، لافتاً إلى وجود تجاوب في هذا الإطار وبدء المراسلات الدبلوماسية لتفعيل آليات الدعم.كما أشار ناصر الدين إلى أن الهيئات الأممية أبلغت لبنان بوقف المساعدات الصحية المخصصة للنازحين السوريين، ما يفرض أعباء إضافية على ، مؤكداً وجود اتصالات لمعالجة هذا الملف. وفي هذا السياق، أشار إلى مناقشته القضية مع وزير الصحة السوري الذي أبدى تفهماً حيالها.وختم الوزير بالإشارة إلى وجود اتصالات تجري مع عدد من الكوادر الطبية اللبنانية التي اضطرت للهجرة بفعل الأزمات المتلاحقة، بهدف حثّها على العودة والمساهمة في دعم النظام الصحي في البلاد.