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لبنان

في جرود مشمش.. إشكال وسقوط جريح

Lebanon 24
31-05-2025 | 16:16
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شهدت جرود بلدة مشمش - عكار، اشكالاً مسلحاً بين عدد من الأشخاص، مساء السبت.
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وأسفر النزاع عن إصابة شخصٍ بجروح نُقل على إثرها إلى مُستشفى الحبتور لتلقي العلاج. 
 
 
 
 
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