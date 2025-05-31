في جرود مشمش.. إشكال وسقوط جريح

شهدت جرود بلدة مشمش - ، اشكالاً مسلحاً بين عدد من الأشخاص، مساء السبت.

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وأسفر النزاع عن إصابة شخصٍ بجروح نُقل على إثرها إلى مُستشفى لتلقي العلاج.