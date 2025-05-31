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لبنان

الإثنين.. عراقجي يزور لبنان

Lebanon 24
31-05-2025 | 16:39
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة رسمية سيقوم بها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى لبنان، يوم الاثنين الواقع في 2 حزيران 2025.
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وسيفتتح عراقجي جدول لقاءاته في بيروت بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي.
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