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لبنان

دورة استثنائية لمجلس النواب

Lebanon 24
31-05-2025 | 23:11
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ذكرت "الديار" أنَّ رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تطرقا في اجتماعهما الاخير الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمواصلة عمله التشريعي خصوصا في ظل الظروف والحاجة الى تشريع العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية والانمائية او تلك المتعلقة بالاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمشاريع حيوية.
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وتوقعت مصادر مجلسية إحالة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية خلال الاسبوع المقبل موقعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة الى رئيس المجلس بعد ان انتهى العقد العادي للمجلس منتصف ليل أمس.
 
 
 
 
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