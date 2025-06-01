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لبنان

فيديو لسرقة على طريق المطار.. وصورة تكشف 3 "مجرمين"

Lebanon 24
01-06-2025 | 00:22
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شبان بعملية سلب على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، كاشفة عن أسماء 3 أشخاص متورطين في عمليات السرقة وهم: "ك.ع."، "م.ج." و "م.ن.".
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وذكرت الصفحة أن قوى الأمن الداخلي نفذت عملية نوعية أفضت إلى توقيف عدد من السارقين داخل الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن ما حصل لاقى إشادة واسعة من المواطنين.
 
 
 
 
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