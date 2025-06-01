اللهجة ستتغير



Advertisement وتشير المعطيات إلى أن "الثنائي" الذي التزم في المرحلة الماضية بسياسة التهدئة، يتجه اليوم إلى رفع السقف السياسي والإعلامي، مع تحضير لمواقف أكثر وضوحًا في المرحلة المقبلة. بدأت الأوساط السياسية تلاحظ ارتفاعًا تدريجيًا في لهجة " "، لا سيما في ما يتعلق بملفّين أساسيين هما ، والتجاوزات التي يتعرّض لها المسافرون في .وتشير المعطيات إلى أن "الثنائي" الذي التزم في المرحلة الماضية بسياسة التهدئة، يتجه اليوم إلى رفع السقف السياسي والإعلامي، مع تحضير لمواقف أكثر وضوحًا في المرحلة المقبلة.

ويبدو أن التأخير في انطلاق مشاريع الإعمار في جنوبًا، إلى جانب تكرار شكاوى المسافرين الشيعة من تعاطٍ تمييزي في الإجراءات الأمنية والإدارية في ، أعادا تحريك الخطاب السياسي داخل بيئة"الثنائي" حيث بدأ الحديث عن "نفاد الصبر" و"ضرورة تصحيح الخلل قبل اتساع ".

مصادر متابعة تؤكد أن هذا التصعيد سيكون تدريجيًا لكنه محسوب، ولن يقتصر على التصريحات، بل قد يشمل تحرّكات رسمية وشعبية في حال استمرار التجاهل لمطالب "الثنائي".