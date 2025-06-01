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لبنان

هل ستدخل "المخافر" إلى المخيمات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2025 | 01:45
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طرحت أوساط فلسطينية تساؤلات عن الجهة الأمنية التي ستحكم المخيمات في حال تسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية وذلك وسط "ضبابية المشهد" المرتبط بذلك.
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وتساءلت المصادر عما إذا كانت القوى الأمنية ستدخل فعلياً إلى المخيمات لإقامة "مخافر" فيها أم أنّه ستكونُ هناك إمكانية لإتباع المخيمات أمنياً لنطاق مراكز أمنية في محيطها بإمكانها تنفيذ مداهمات داخلها لتوقيف أي مطلوب.
 
ووفقاً للمصادر، فإن هذه المسألة غير واضحة بانتظار جلاء كل تفاصيل ملف المخيمات بشكل تدريجي أقله خلال الأسبوعين المُقبلين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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