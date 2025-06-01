Advertisement

لبنان

سلام في ذكرى اغتيال كرامي: رجل لم يتلون ولم يساوم

Lebanon 24
01-06-2025 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1368913-638843717735599650.jpeg
Doc-P-1368913-638843717735599650.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة "إكس" في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي: "لقد حمل الرئيس الشهيد رشيد كرامي همّ لبنان في قلبه وعقله ودفع حياته ثمناً في سبيله، فكان رجل الحوار حين طغت الانقسامات، وصوت العروبة الصادقة حين علا الضجيج حول الهوية، والساعي دوماً إلى وحدة اللبنانيين تحت سقف الدولة والمؤسسات. رشيد كرامي، رجل لم يتلون، ولم يساوم، وترك بصمته للأجيال".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري في ذكرى اغتيال كرامي: رجل دولة دافع عن وحدة لبنان
lebanon 24
01/06/2025 15:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في ذكرى اغتيال كرامي: كان رجل دولة وزعيماً وطنياً
lebanon 24
01/06/2025 15:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المرابطون في ذكرى اغتيال كرامي: كان من أعظم الرجال وأشرفهم
lebanon 24
01/06/2025 15:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر في ذكرى استشهاد كرامي: نترحم على رجلٍ آمن بأن الحوار قوة
lebanon 24
01/06/2025 15:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2025-06-01
08:07 | 2025-06-01
08:03 | 2025-06-01
08:01 | 2025-06-01
07:45 | 2025-06-01
07:44 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24