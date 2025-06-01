سلام في ذكرى اغتيال كرامي: رجل لم يتلون ولم يساوم

كتب رئيس الحكومة على منصة "إكس" في ذكرى اغتيال الرئيس : "لقد حمل الرئيس الشهيد همّ في قلبه وعقله ودفع حياته ثمناً في سبيله، فكان رجل الحوار حين طغت الانقسامات، وصوت الصادقة حين علا الضجيج حول الهوية، والساعي دوماً إلى وحدة اللبنانيين تحت والمؤسسات. رشيد كرامي، رجل لم يتلون، ولم يساوم، وترك بصمته للأجيال".

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