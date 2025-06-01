"حزب الله" يُشيّع جمول في دير الزهراني

شيّع " " وجمهور وأهالي بلدة الذي "ارتقى باستهداف مسيرة معادية له"، بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.

Advertisement



وأقيمت مراسم تكريمية وقسم عهدٍ عند مدخل بلدة دير ، وبعد الصلاة انطلق موكب التشييع وجاب شوارع البلدة محمولاً على "أكفّ رفاق الدرب ومحاطاً بالقبضات المرفوعة"، بمشاركة شخصيات وفاعليات ، علماء دين ، عوائل ، وحشد من الأهالي.



وشق النعش نداءات التلبية شوارع البلدة تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام .

وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.