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لبنان

"حزب الله" يُشيّع جمول في دير الزهراني

Lebanon 24
01-06-2025 | 03:32
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شيّع "حزب الله" وجمهور المقاومة وأهالي بلدة دير الزهراني الشهيد محمد علي جمول الذي "ارتقى باستهداف مسيرة معادية له"، بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.
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وأقيمت مراسم تكريمية وقسم عهدٍ عند مدخل بلدة دير الزهراني، وبعد الصلاة انطلق موكب التشييع وجاب شوارع البلدة محمولاً على "أكفّ رفاق الدرب ومحاطاً بالقبضات المرفوعة"، بمشاركة شخصيات وفاعليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء ، وحشد من الأهالي.

وشق النعش نداءات التلبية شوارع البلدة تتقدمه الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي.
 
 
وعند جبانة البلدة ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.
 
 
 
 
 
 
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