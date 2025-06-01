بعد بيت ليف.. شهيد بغارة إسرائيلية على أرنون (صور)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، دراجة نارية في منطقة حمى أرنون - .

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وأسفر الإستهداف عن سقوط وهو أحمد قاطبي، وفق ما أفادت معلومات " ".

كما أعلن التابع لوزارة الصحة سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو واستهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون .

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة الجنوبية، ما أسفر عن سقوط جريح.