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لبنان

بعد بيت ليف.. شهيد بغارة إسرائيلية على أرنون (صور)

Lebanon 24
01-06-2025 | 04:45
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، دراجة نارية في منطقة حمى أرنون - جنوب لبنان.
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وأسفر الإستهداف عن سقوط شهيد وهو أحمد قاطبي، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
 
 
 
كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون قضاء النبطية.
 
 
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة في بلدة بيت ليف الجنوبية، ما أسفر عن سقوط جريح.
 
 
 
 
 
 
 
 
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