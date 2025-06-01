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لبنان

سليمان يستذكر كرامي: سيبقى في ذاكرة اللبنانيين

Lebanon 24
01-06-2025 | 06:42
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كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "أكس" في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي :
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"نستذكر هذه القامة الرشيدة بالمواقف والفكر والمؤمنة بالوطنية والعروبة. ستبقى في ذاكرة اللبنانيين رمزًا للاعتدال والانتماء الوطني رحمك الله".
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