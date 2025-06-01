Advertisement

لبنان

بشأن الحفرة على الطريق الدولية في صوفر... ماذا فعلت وزارة الأشغال؟

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1369075-638843962916192902.png
Doc-P-1369075-638843962916192902.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اعلن المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، في بيان، أنه "بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني قام الفريق الفني التابع للوزارة بالكشف على الحفرة الموجودة على الطريق الدولية في صوفر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على السلامة العامة" . 
Advertisement

أضاف البيان: "ويأتي ذلك في إطار العمل المستمر الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل لمعالجة الاماكن التي تشكل خطرا على السلامة العامة المرورية" .
مواضيع ذات صلة
قطع السير وتحويله على الطريق الداخلية صوفر باتجاه بيروت بسبب الاشغال على جسر المديرج (التحكم المروري)
lebanon 24
01/06/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قطع السير وتحويله على الطريق الداخلية من صوفر باتجاه بيروت بسبب الاشغال على جسر المديرج
lebanon 24
01/06/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
من نهر ابراهيم حتى المدفون.. وزارة الاشغال تواصل تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولية
lebanon 24
01/06/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من وزارة الأشغال.. ماذا فيه؟
lebanon 24
01/06/2025 19:01:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:45 | 2025-06-01
11:31 | 2025-06-01
11:06 | 2025-06-01
10:53 | 2025-06-01
10:48 | 2025-06-01
10:45 | 2025-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24