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لبنان

البعريني يطالب الحكومة بهذا الأمر!

Lebanon 24
01-06-2025 | 10:38
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طالب عضو "تكتّل الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، الحكومة ب"معالجة سريعة للأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة، ومنح الحقوق لأصحابها، من دون أن تكون المعالجة على حساب الناس أو عبر تحميلهم أعباء وضرائب جديدة".
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وقال البعريني: "ننتظر تنفيذ الالتزامات التي تلقيناها بشأن مطار القليعات لما له من دور اساسي بالنسبة لعكار ولبنان، ونطالب بحسم سريع لموضوع الجامعة اللبنانية بعكار"،  معلنا "استمرار العمل بشأن تعديلات القوانين في مجلس النواب لمعالجة الاشكاليات التي تحصل حاليًا بشأن البناء".


وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه، شدد البعريني على أن "جو السجالات الذي نشهده لا يبشر بالخير"، وقال: "على الجميع الالتزام بالبيان الوزاري وتطبيقه فهو ضمانة لكل اللبنانيين، والكل وافق عليه ومنح الثقة للحكومة على أساسه"، مضيفا "حملات التخوين والاتهامات مرفوضة، وعلى الجميع العودة الى الدولة والالتزام بسقف الدستور والقانون، والتفرّغ لمعالجة أمور الناس بدل ترك البلد عرضة للتجاذبات حول عناوين أثبتت التطورات زيف شعاراتها".
 
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