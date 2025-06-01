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لبنان

الياس شلالا نقيباً لاطباء لبنان في بيروت

Lebanon 24
01-06-2025 | 12:58
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فاز الدكتور الياس جميل شلالا بمركز نقيب اطباء لبنان في بيروت بـ٨٧٠  صوتا في الجولة الثانية من انتخابات النقابة.
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وكانت الجولة الاولى التي جرت قبل الظهر اسفرت عن فوز كل من الدكاترة:

الياس شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف كأعضاء لمجلس النقابة .

ولصندوق التأمين والاعانة: الدكتور جو الراسي ومحمد على حوماني ورفيق سلوم ونمر عز الدين

والمجلس التأديبي:  الدكتور انطوان كاشي  والدكتور مؤنس كلاكش.

ولصندوق التقاعد الدكتور كريكور اجيديان والدكتور عماد صوان والدكتور علي مشيك.

وفاز بالتزكية كل من الدكتور مروان الزغبي ومحمد الموسوي لمنصب مساعد مراقب عام لصندوق التقاعد.
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