الياس شلالا نقيباً لاطباء لبنان في بيروت

Advertisement

فاز الدكتور الياس جميل شلالا بمركز نقيب اطباء في بـ٨٧٠ صوتا في الجولة الثانية من انتخابات النقابة.وكانت الجولة الاولى التي جرت قبل الظهر اسفرت عن فوز كل من الدكاترة:الياس شلالا، حسن بسام، هنري فاخوري، محمد حاسبيني، فيليب يونس، بسام عليق، زهير عمر، وجورج عساف كأعضاء لمجلس النقابة .ولصندوق التأمين والاعانة: الدكتور جو ومحمد على حوماني ورفيق سلوم ونمر .والمجلس التأديبي: الدكتور انطوان كاشي والدكتور .ولصندوق التقاعد الدكتور كريكور اجيديان والدكتور عماد والدكتور .وفاز بالتزكية كل من الدكتور ومحمد لمنصب مساعد مراقب عام لصندوق التقاعد.