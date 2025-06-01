كتب النائب على منصة "إكس": "لقاء وغداء عمل جمعني ومندوبة البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى ‎ السفيرة ‎ في ‎ وكان محور اللقاء الوضع في ‎ والمنطقة".

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وتابع: "كان تطابق في الآراء من جهة التأكيد على الدعم الأميركي المطلق لمسيرة النهوض في لبنان شرط التقاط الفرص المتاحة وتنفيذ دفتر بسرعة من قبل ‎اللبنانيين، ومن جهة أخرى أكدنا لها أن مفاوضات تسليم ‎سلاح يجب أن تحصل بروية وحكمة وفي غرف مغلقة وليس في ‎الإعلام، وأن تتم بميزان جوهرجي لنجنب البلد ‎فتنة داخلية".