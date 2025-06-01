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لبنان

سكاف: مفاوضات "تسليم ال‎سلاح" يجب أن تحصل بروية وحكمة

Lebanon 24
01-06-2025 | 14:48
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كتب النائب غسان سكاف على منصة "إكس": "لقاء وغداء عمل جمعني ومندوبة البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى ‎الأمم المتحدة السفيرة ‎دوروثي شيا في ‎نيويورك وكان محور اللقاء الوضع في ‎لبنان والمنطقة".
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وتابع: "كان تطابق في الآراء من جهة التأكيد على الدعم الأميركي المطلق لمسيرة النهوض في لبنان شرط التقاط الفرص المتاحة وتنفيذ دفتر الشروط الدولية بسرعة من قبل ‎اللبنانيين، ومن جهة أخرى أكدنا لها أن مفاوضات تسليم ‎سلاح حزب الله يجب أن تحصل بروية وحكمة وفي غرف مغلقة وليس في ‎الإعلام، وأن تتم بميزان جوهرجي لنجنب البلد ‎فتنة داخلية".
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