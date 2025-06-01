في بعلبك.. اطلاق نار وسقوط جريح

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أقدم المدعو أ س. صلح على إطلاق النار على المدعو ج. ق. صلح من سلاح حربي في سهل ادى الى إصابته برصاصتين بيده وفي بطنه ونقل إلى للمعالجة بحسب ما افادت مندوبة " ".وبوشرت التحقيقات لمعرفة اسباب اطلاق النار .