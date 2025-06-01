جابر: "ذاهبون الى التبريد" مع سلام

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قال وزير المال إننا "ذاهبون الى "التبريد" مع رئيس الحكومة "، لافتاً الى ان "العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية".واشار جابر في حديث الى قناة "الجديد" الى ان "السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي".كما اكد جابر بأن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تعنى بمتابعة هذا الملف".