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لبنان

جابر: "ذاهبون الى التبريد" مع سلام

Lebanon 24
01-06-2025 | 16:21
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قال وزير المال ياسين جابر إننا "ذاهبون الى "التبريد" مع رئيس الحكومة نواف سلام"، لافتاً الى ان "العلاقة مع سلام يجب ان تلاقي طريقها للحل لان التحديات التي تواجهنا مصيرية".
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واشار جابر في حديث الى  قناة "الجديد" الى ان "السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي".


كما اكد جابر بأن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في ملف إعادة الإعمار التي تقدر كلفته بـ 7 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي تم تشكيل لجنة تعنى بمتابعة هذا الملف".

 
وذكر ان "ملف اعادة الاعمار غير مرتبط بالسلاح بل بالاصلاحات، ونتوقع حصولنا على مليار دولار من اصل 7 مليارات دولار كلفة اعادة الاعمار".

واوضح بان "احد القروض التي اقريناها هي 150 مليون دولار للتحول الرقمي في المعاملات الرسمية".
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