عراقجي في بيروت ويوقع كتابه عن" قوة التفاوض"

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أعلنت عن زيارة رسمية سيقوم بها عباس عراقجي إلى ، حيث يصل مساء اليوم ، وحسب معلومات من المصادر الرسمية يتضمن برنامج الوزير عراقجي غدا الثلاثاء لقاءات وفق البرنامج الاتي:الساعة ٩ صباحا وزير الخارجية يوسف رجي في اللبنانية (داون تاون)الساعة ١١ صباحا رئيس العماد عون-الساعة ١٢،١٥ ظهرا في .- الساعة ١،٤٥ بعد الظهر الدكتور .واعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية بقائي، عن زيارة عراقجي إلى مصر الاثنين، ولبنان بهدف التباحث بشأن العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر مستجدات المنطقة، خاصة التطورات في المحتلة، والتشاور بخصوص التطورات الدولية. وقال: أن زيارة عراقجي تأتي للتأكيد «على اهتمام بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.ويوقّع الوزير عراقجي خلال زيارته غدا الثلاثاء كتابه كتاب «قوة التفاوض» الصادر عن دار هاشم اللبنانية للطباعة، في حفل يقام في فندق كورال بيتش– الجناح، من الساعة 4:30 حتى 6 مساءً. ويتخلل الحفل لقاء حواري مع الوزير عراقجي.