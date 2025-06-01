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لبنان

عراقجي في بيروت ويوقع كتابه عن" قوة التفاوض"

Lebanon 24
01-06-2025 | 22:15
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن زيارة رسمية سيقوم بها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى لبنان، حيث يصل مساء اليوم ، وحسب معلومات من المصادر الرسمية يتضمن برنامج الوزير عراقجي غدا الثلاثاء لقاءات وفق البرنامج الاتي:
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الساعة ٩ صباحا وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي في وزارة الخارجية اللبنانية (داون تاون) 
الساعة ١١ صباحا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون 
-الساعة ١٢،١٥ ظهرا رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
- الساعة ١،٤٥ بعد الظهر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
  واعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن زيارة عراقجي إلى مصر الاثنين، ولبنان بهدف التباحث بشأن العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن آخر مستجدات المنطقة، خاصة التطورات في فلسطين المحتلة، والتشاور بخصوص التطورات الدولية. وقال: أن زيارة عراقجي تأتي للتأكيد «على اهتمام إيران بتعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة.
  ويوقّع الوزير عراقجي خلال زيارته غدا الثلاثاء كتابه كتاب «قوة التفاوض» الصادر عن دار هاشم اللبنانية للطباعة، في حفل يقام  في فندق كورال بيتش– الجناح، من الساعة 4:30 حتى 6 مساءً. ويتخلل الحفل لقاء حواري مع الوزير عراقجي.
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