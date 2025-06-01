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لبنان
"فيتو" على مطار القليعات؟
Lebanon 24
01-06-2025
|
22:22
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ذكرت "نداء الوطن" أن هناك برودة في ملف التعاطي مع
إعادة تشغيل
مطار القليعات
بعد الوعود والاندفاعة التي حصلت، وتطرح علامات استفهام عن الأسباب، وهل هي سياسية تتمثل بعودة
فيتو
"
حزب الله
"، أو إدارية بسبب الروتين الإداري، ونتيجة لذلك تستعد بلديات
عكار
وفاعلياتها للتصعيد في حال لم يتم الوفاء بالالتزامات، وسيلتقي النائب
وليد البعريني
اليوم وزير الأشغال
فايز رسامني
لبحث الملف، وسيطلب موعداً من رئيسي الجمهورية والحكومة لهذا الغرض.
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