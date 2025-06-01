"فيتو" على مطار القليعات؟

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ذكرت "نداء الوطن" أن هناك برودة في ملف التعاطي مع بعد الوعود والاندفاعة التي حصلت، وتطرح علامات استفهام عن الأسباب، وهل هي سياسية تتمثل بعودة " "، أو إدارية بسبب الروتين الإداري، ونتيجة لذلك تستعد بلديات وفاعلياتها للتصعيد في حال لم يتم الوفاء بالالتزامات، وسيلتقي النائب اليوم وزير الأشغال لبحث الملف، وسيطلب موعداً من رئيسي الجمهورية والحكومة لهذا الغرض.