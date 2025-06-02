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لبنان

جنبلاط: هل أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة؟

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:44
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كتب رئيس التقدمي الإشتراكي السابق، وليد جنبلاط، اليوم الإثنين، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "هل البشرية تتجه إلى الغرق من جديد في غمار الحروب والفوضى في كل مكان؟".
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وأضاف جنبلاط: "هل ان أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة ولم يعد للعقل مكان لتنظيم العلاقات البشرية والدولية؟".
وتابع: "هل من الضروري العودة إلى الطوفان؟".
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