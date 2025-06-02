جنبلاط: هل أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة؟

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كتب رئيس التقدمي الإشتراكي السابق، ، اليوم الإثنين، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "إكس": "هل البشرية تتجه إلى الغرق من جديد في غمار الحروب والفوضى في كل مكان؟".وأضاف : "هل ان أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة ولم يعد للعقل مكان لتنظيم العلاقات البشرية والدولية؟".وتابع: "هل من الضروري العودة إلى الطوفان؟".