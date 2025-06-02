هل تنكشف "الحقيقة" في الانتخابات النيابية؟

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يشهد " " أزمة سياسية واضحة بعد ، حيث حاول تسويق نفسه كصاحب إنجازات كبرى، لكن الوقائع أظهرت العكس. ففي ،كان فوزه نتيجة تحالف مع النائب السابق ، لا نتيجة قوة ذاتية.أما في ، فالهزيمة كانت متوقعة نتيجة ضعف " " في وجه خصومه إذا توحّدوا، لذلك لا يمكن اعتبار البترون خسارة فعلية، لكن الخسارة الأكبر سجلت في ، خصوصاً في المتن.فرغم احتفال "التيار" بفوز المر برئاسة ، إلا أن هذا الفوز فارغ سياسياً، إذ لم يفز "التيار" فعلياً إلا ببلدية ، بينما باقي البلديات كانت إما كتائبية انضمت لدعم المر بتسوية، أو فاز بها آل المر بشكل مباشر.وبحسب مصدر معني متابع، فان هذه النتائج تكشف مدى تراجع "التيار" في معاقله السابقة، ما يُنذر بمزيد من التراجع في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم محاولاته تغطية الخسارة بأجواء احتفالية إعلامية قد لا تصمد طويلاً أمام الوقائع.