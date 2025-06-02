Advertisement

لبنان

خلط أوراق داخل الاحزاب تحضيرا لـ"النيابية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-06-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1369252-638844491951095230.jpg
Doc-P-1369252-638844491951095230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية الى ما وصلت اليه من نتائج، بدأت الاحزاب بعملية تقييم سريعة للعملية الانتخابية في ضوء الارقام التي خرجت بها.
Advertisement
وفي هذا الاطار، لفتت المصادر الى ان "الثنائي الشيعي" هو الاكثر ارتياحاً لناحية نتائج الانتخابات خصوصاً انه حافظ على قاعدته الشعبية بعد الحرب الاسرائيلية المدمرة التي ضربت مناطق نفوذه.
في المقابل، يجري الحزب التقدمي الاشتراكي مراجعة دقيقة للاخفاقات التي مُني بها في الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث أشارت المعلومات الى ان نفضة سيشهدها الحزب ضمن كوادره والقياديين فيه لمحاسبة كل مسؤول او مقصّر في المرحلة السابقة ، ما ادى الى تراجع في الارقام والتمثيل لا سيما في القرى والبلدات المحسوبة تاريخياً على الحزب.
أما في الجانب المسيحي، فاكدت المعلومات ان كلا من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب يجرون دراسة دقيقة ومعمقة للارقام والتحالفات في ضوء ما افضت اليه الانتخابات البلدية، في مسعى لتحسين مواقعهم في الانتخابات النيابية، خصوصاً وان معركة 2026 هي معركة "كسر عظم" على الساحة المسيحية على ما يصفها المراقبون.
أما في ما خص ما يعرف بـ"التغيريين" فلم تحل "النكسة" التي تعرضوا لها في الانتخابات الاخيرة دون استمرار الانقسام الواضح لديهم  وهذا ما يؤشر الى ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة عليهم لا سيما بعد فشلهم في اثبات نفسهم كبديل جدي عن الاحزاب.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
خلط أوراق إختيارية "لإنقاذ العاصمة"
lebanon 24
02/06/2025 11:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: يجب التحضير جيدا لـ "لقاءات القمة" وخاصة اجتماع بوتين وترامب
lebanon 24
02/06/2025 11:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "الوطني الحر" زار السفير الجزائري مهنئا بتقديم اوراق اعتماده
lebanon 24
02/06/2025 11:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار كثيف للجيش على الطرقات الرئيسية وعند مداخل القرى والمفارق داخل مدينة بعلبك تحضيراً لزيارة رئيس الحكومة
lebanon 24
02/06/2025 11:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-02
04:35 | 2025-06-02
04:24 | 2025-06-02
04:14 | 2025-06-02
04:13 | 2025-06-02
04:00 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24