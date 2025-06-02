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مع انتهاء والاختيارية الى ما وصلت اليه من نتائج، بدأت الاحزاب بعملية تقييم سريعة للعملية في ضوء الارقام التي خرجت بها.وفي هذا الاطار، لفتت المصادر الى ان " " هو الاكثر ارتياحاً لناحية نتائج الانتخابات خصوصاً انه حافظ على قاعدته الشعبية بعد الحرب الاسرائيلية المدمرة التي ضربت مناطق نفوذه.في المقابل، يجري مراجعة دقيقة للاخفاقات التي مُني بها في الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث أشارت المعلومات الى ان نفضة سيشهدها الحزب ضمن كوادره والقياديين فيه لمحاسبة كل مسؤول او مقصّر في المرحلة السابقة ، ما ادى الى تراجع في الارقام والتمثيل لا سيما في القرى والبلدات المحسوبة تاريخياً على الحزب.أما في الجانب المسيحي، فاكدت المعلومات ان كلا من والقوات وحزب يجرون دراسة دقيقة ومعمقة للارقام والتحالفات في ضوء ما افضت اليه الانتخابات البلدية، في مسعى لتحسين مواقعهم في الانتخابات النيابية، خصوصاً وان معركة 2026 هي معركة "كسر عظم" على على ما يصفها المراقبون.أما في ما خص ما يعرف بـ"التغيريين" فلم تحل "النكسة" التي تعرضوا لها في الانتخابات الاخيرة دون استمرار الانقسام الواضح لديهم وهذا ما يؤشر الى ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة عليهم لا سيما بعد فشلهم في اثبات نفسهم كبديل جدي عن الاحزاب.