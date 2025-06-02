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مع اقتراب الاستحقاق النيابي المقبل، يعود الحديث مجددًا عن إمكان إعادة إحياء التحالف بين وحزب الله، بعد مرحلة طويلة من التباعد والخلافات العلنية والضمنية. هذا التحالف الذي شكّل العمود الفقري للتوازنات السياسية في منذ اتفاق " " عام 2006، يبدو اليوم على طاولة إعادة التقييم، ليس فقط لأبعاده السياسية بل أيضًا لحساباته الدقيقة.بعيدًا عن الرومانسية السياسية، يدرك الطرفان أن الواقع تغير: البيئة التي يمثل جزء منها تمر بتحولات، والبيئة التي يمثلها تواجه ضغوطًا غير مسبوقة داخليًا وخارجيًا. في هذا السياق، لا يمكن للطرفين خوض الانتخابات من دون الحد الأدنى من التفاهم، لأن أي تشتت سيفتح المجال أمام خصوم أقوياء يتربصون على أكثر من محور، سواء في الدوائر المختلطة أو داخل الطوائف نفسها.من وجهة نظر التيار، فإن العودة إلى التحالف تعني تثبيت حضوره في مناطق يصعب عليه الفوز بها من دون دعم الحليف ، خصوصًا في ظل التراجع الشعبي والضربات السياسية التي تلقاها في السنوات الأخيرة. أما من جهة حزب الله، فالتحالف مع التيار لا يزال يشكل ركيزة توازن وطني ومسيحي يحتاجها في مواجهة حملات العزل والتحجيم، داخليًا ودوليًا.الخلافات السابقة بين الطرفين – من ملف الرئاسة – لم تمحُ جذور التفاهم، لكنها أظهرت أن التحالف بحاجة إلى تطوير وإعادة صياغة. ربما لم يعد مقبولًا الاكتفاء بالحد الأدنى من التفاهم على الورق، بل بات مطلوبًا اتفاق أكثر مرونة، يحترم خصوصيات الطرفين ويُدار بنضج سياسي يتفادى انفجارات جديدة.عودة التحالف، ولو بصيغته الانتخابية، لا تعني إنكار التباينات بل الاعتراف بها ومحاولة إدارتها بواقعية. فالمشهد السياسي اللبناني لم يعد يحتمل معارك كسر عظم داخل الصف الواحد، خصوصًا في ظل تصاعد التأزم الاقتصادي وانهيار الثقة الشعبية بالمنظومة.من هنا، فإن عودة التحالف بين الحر وحزب الله، إذا حصلت، ستكون تعبيرًا عن وعي سياسي براغماتي لدى الطرفين، أكثر منها استعادة لعلاقة سابقة. إنها خطوة نحو تثبيت مواقع في معركة قد تكون مفصلية، لكنها أيضًا امتحان لمدى قدرة الطرفين على تقديم تحالف متجدد يستجيب لتحديات المرحلة بدل التمسك بصيَغٍ استنفدت غاياتها.