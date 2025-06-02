عبدالله: قرار فرض ضرائب ورفع أسعار المحروقات سقطة للحكومة

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رأى النائب أن "قرار فرض ضرائب ورفع أسعار المحروقات سقطة للحكومة وخطأ في التوقيت والشكل"، موضحا ان "مادة المازوت تُستخدم في مختلف القطاعات كالمستشفيات والصناعات والمطاعم والمزارع وقطاع النقل وبالتالي فإن هذا القرار سينعكس ارتفاعًا في الأسعار".وفي حديث الى "صوت كل "، تمنى النائب "الحكومة أن تتراجع عن هذا القرار وأن تُناقَش هذه المسائل بشكل معمّق، وفي حال فرض أي رسوم يجب أن يكون ذلك ضمن خطة مدروسة بدقة".وعن رفع مفوضية اللاجئين الدعم عن استشفاء السوريين، قال: "إذا كان الهدف دفع للعودة إلى ديارهم فهذا أمر إيجابي لكننا كنّا نتمنى أن تأتي هذه القرارات بالتنسيق مع والسورية وضمن خطة مبرمجة وجدول زمني لإعادة النازحين".