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لبنان

الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:51
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب ميشال الدويهي، مسار تنفيذ آلية القرار 1701، وانتظارات اللبنانيين في ما يتعلّق ببناء الدولة والمؤسسات. كما تناول البحث الإصلاحات المالية والاقتصادية وضرورة الإسراع في تنفيذها.
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