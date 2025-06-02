الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701

بحث رئيس الجمهورية مع النائب ، مسار تنفيذ آلية القرار 1701، وانتظارات اللبنانيين في ما يتعلّق ببناء الدولة والمؤسسات. كما تناول البحث الإصلاحات المالية والاقتصادية وضرورة الإسراع في تنفيذها.

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