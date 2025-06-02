"القوات" وافقت

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كتبت "النهار": اعترض "قواتيون" على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي وقعته بالوكالة عن ، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم ،بموافقته، بعد اتصال تلقاه من الرئيس وموافقة وزراء "القوات" الثلاثة الآخرين.وكان الوزير قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان .وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.