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لبنان

"القوات" وافقت

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:51
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كتبت "النهار": اعترض "قواتيون" على قرار رفع سعر المحروقات السائلة الذي وقعته الوزيرة تمارا الزين بالوكالة عن وزير الطاقة جو صدي، الذي كان خارج البلاد. علماً أنّ التوقيع تم ،بموافقته، بعد اتصال تلقاه من الرئيس نواف سلام وموافقة وزراء "القوات" الثلاثة الآخرين.  
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وكان الوزير ياسين جابر قد طلب تأييد كل أعضاء الحكومة للقرار بعد اعتراض الوزير ركان ناصر الدين
وردّد وزراء أنّ المزايدة والشعبوية في مثل هذه المواضيع لا تنفع.
 
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