مخزومي وريفي يستذكران سمير قصير

كتب على منصة "إكس":

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"في ذكرى استشهاد الصحافي ، تحية لمسيرةِ رَجُلٍ نذر حياته للدفاع عن الحرية والسيادة، ودفع ثمن كلمته الحرة بدمه. تحية لروحه ولأرواح الكلمة والوطن".

من جانبه، كتب النائب على منصة "إكس":

"إن ربيع العرب حينما يزهر في ، إنما يعلن أوان الورد في . عبارة خالدة للشهيد سمير قصير الذي نحيي الذكرى العشرين لاغتياله. وسوريا يخرجان من السجن الكبير، وهذا من ثمار نضالك أيها الشهيد الكبير أنت ورفاقك . فلترتح نفسك بسلام، وحساب القتلة لا بد آت".