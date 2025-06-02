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لبنان

مخزومي وريفي يستذكران سمير قصير

Lebanon 24
02-06-2025 | 02:59
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس":
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"في ذكرى استشهاد الصحافي سمير قصير، تحية لمسيرةِ رَجُلٍ نذر حياته للدفاع عن الحرية والسيادة، ودفع ثمن كلمته الحرة بدمه. تحية لروحه ولأرواح شهداء الكلمة والوطن".
 
من جانبه، كتب النائب أشرف ريفي على منصة "إكس":
 
"إن ربيع العرب حينما يزهر في بيروت، إنما يعلن أوان الورد في دمشق. عبارة خالدة للشهيد سمير قصير الذي نحيي الذكرى العشرين لاغتياله. لبنان وسوريا يخرجان من السجن الكبير، وهذا من ثمار نضالك أيها  الشهيد الكبير أنت ورفاقك الشهداء. فلترتح نفسك بسلام، وحساب القتلة لا بد آت".
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