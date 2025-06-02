كرامي أطلقت عمل مجلس الأمناء الأول في ثانوية منير ابو عسلي في زحلة

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أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، عمل مجلس الأمناء الأول لثانوية البروفسور منير ابو عسلي الرسمية في ، في لقاء أقيم في الثانوية، بدأ باستقبال من قبل كشاف التربية الوطنية ،رئيس البلدية الجديد سليم غزالة، رئيسة المركز للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، رئيس المنطقة التربوية في يوسف البريدي، مدير التعليم الثانوي الدكتور خالد الفايد، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا وإدارة المدرسة واعضاء مجلس الأمناء.ثم ازاحت كرامي الستارة عن لوحة رخامية تخلد إطلاق للمرة الأولى في تاريخ التربية، بعد ذلك انعقد مجلس الأمناء في لقاء تعارف برئاسة المهندس موسى فريجي الذي رحب بالوزيرة والمجلس وعبر عن توجهاته لدعم المجلس والثانوية ، كذلك عبّر غزالة عن تقديره الكبير لرعاية الوزيرة وحضورها هذا الإطلاق، معربا عن "وقوف البلدية إلى جانب الثانوية وكل المدارس الرسمية".ثم اعلنت وزيرة التربية رسميا إطلاق عمل المجلس بعدما شكلته بالقرار الرقم 481/م/2025.بعد ذلك، انتقل الجميع إلى الطابق الأعلى حيث أزاحت كرامي الستارة عن لوحة رخامية اخرى، اطلقت من خلالها إسم المهندس موسى فريجي على قاعة الإحتفالات التي تم فيها اللقاء التربوي مع افراد الأسرة التربوية .خزاقةوبعد تقديم من ممثلة الهيئة التعليمية أوجيني نبهان والنشيد الوطني إنشادا من مجموعة من التلامذة ، تم عرض فيديو حول نشاطات الهيئة التأسيسية لمجلس الأمناء، ثم تحدثت مديرة الثانوية الدكتورة خزاقة واكدت انه"كان لا بد من تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والثانوية حرصا على الانفتاح المستمر من خلال وجود مجلس أمناء يساهم في تنظيم أنشطة تربوية وثقافية مشتركة، وتفعيل أدوار التطوع والمشاركة المجتمعية.أبو عسليثم تحدث البروفسور منير ابو عسلي المحرك الأساسي لفكرة المجلس والمتابع لإنجاحها ، فعدد التي رسمت حياته منذ التحاقه بالثانوية، وقال: "اليوم تتبلور هذه الشراكة المجتمعية بتشريف الوزيرة كرامي، لإطلاق عمل أول مجلس أمناء لثانوية رسمية في ، والذي شُكّل من شخصيات زحلية وبقاعية، ومتخرّجين من الثانوية، مشهود لها بالخدمة العامة والمصداقية. ومن دواعي إعتزارنا أن تأمين الشراكة المجتمعية من أجل إحتضان التعليم الرسمي وإعلاء شأنه هو من أهم البنود التي أدرجتها السيدة الوزيرة في يرنامجها للإصلاح التربوي. ولا يسعنا هنا ، سيّدتي الوزيرة، الآّ أن نؤكد لك، وقوفنا الثابت إلى جانبك ودعمنا المطلق في هذه الحقبة الإصلاحية من تاريخ الوطن".فريجيثم تحدث رئيس مجلس الأمناء المهندس موسى فريجي وقال:"إنها لمناسبة كبيرة أن يكون لقاؤنا اليوم في حضور ورعاية معالي الوزيرة كي تبارك عملاً رائدا، وتتفحص نتائج تجربة ريادية ومتقدمة في مجال إشراك القطاع الخاص في دعم ومساندة الثانويات الرسمية في لبنان بعدما أصبحت تتراجع سنة بعد سنة في ظل تقصير الحكومات المتعاقبة عن توفير الحاجات المادية لهذه الثانويات وللمنتسبين إليها من التلامذة. لقد ساعدت هذه الهيئة إدارة الثانوية على تخطي العديد من المشكلات التي كانت تواجهها ، فقامت بتأمين الحد الأدنى من الصيانة والتدفئة والإنترنت والكهرباء وخلافه، بالإضافة الى دعم أهالي التلامذة في تكاليف التنقل ودفع الأقساط".غزالةوقالت غزالة:"مبادرة تعد الأولى من نوعها في لبنان وتشكل نموذجا عملياً للشراكة الفعالة بين المدرسة الرسمية والمجتمع المدني . ونحن كبلدية، نؤكد أن دورنا لن يقتصر على البنية التحتية والخدمات بل يشمل دعم التربية، وتعزيز الشراكة معالمؤسسات التعليمية لأن التنمية الحقيقية".كراميمن جهتها قالت كرامي:"زحلة أعطت لبنان والعالم العربي أكثر من 170 دورية منذ العام 1861، ما يرسّخ مكانتها كعاصمة للعلم والقلم. واليوم، أقف في أول مدرسة رسمية ثانوية أُنشئت في عاصمة البقاع، منذ عام 1955، حاملةً شعارًا يستحقه طلابها: (من أجل جيل واعد). هذه الثانوية تقود اليوم مبادرة رائدة على مستوى لبنان الرسمي، بإطلاق أول مجلس أمناء لمدرسة رسمية - يضم خريجيها وشركاءها - في خطوة تُجسّد عمق الشراكة بين المدرسة ومجتمعها، وتؤكد أهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة في دعم التعليم الرسمي".أضافت:"هذا النموذج القائم على زخم المبادرة في التطوير المنطلقة من المدرسة ينسجم تمامًا مع رؤية الوزارة الحالية، المتمثلة في تفعيل دور الممارسين التربويين وشركائهم من المجتمع المحلي ليقودوا ويدفعوا متعاونين عجلة التطوير المستند الى أولويات المدرسة وحاجات بيئتها ، صرحكم مثال يحتذى وتجربة حية للتعاضد الذي يحتاجه هذا الوطن الجريح وتجسيد لرؤية الوزارة للمدرسة لوطنية الناجحة والتي تقوم على معايير: القيادة تشاركية، التعليم نوعي المتجدد،والبيئة التعلمية الآمنة والداعمة، والمجتمع المحلي الحاضن والشراكات المعطاءة. أولادنا في حاجة إلى دعم، ومدرستنا بحاجة إلى استعادة ثقتها بنفسها. ومن هذا المنبر، أقول: المدرسة الرسمية لن تنهض إلا بسواعد أبنائها ، من مديرين، معلمين، طلاب، أهالٍ، خريجين، بلديات، ومؤسسات. كلٌّ من موقعه مسؤول. وهذه الشراكة هي أساس النهضة الوطنية المرتقبة".وختمت:"أعاهدكم أن أكون شريكةً لكل مؤسسة فاعلة. سأتابع المسار التربوي من موقع المسؤولية، وسأدعم كل مبادرة تُسهم في إعادة الدور الريادي للتعليم الرسمي. معًا، نبني المواطن… ومعه نبني الوطن".مختبروانهت الوزيرة نشاطها في الثانوية بتدشين مختبر المعلوماتية الذي قدمته رئيسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST هيام صقر للثانوية من اجهزة الكمبيوتر وشاشة مع تأهيل القاعة فنيا ولوجستيا ومع المفروشات والتدريب.