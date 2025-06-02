25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام استقبل وفدا من المدربين الفنيين في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
02-06-2025
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف
سلام اليوم في السرايا، وفدا من المدربين الفنيين في
الجامعة اللبنانية
وتم البحث في اوضاعهم والعمل على تثبيتهم في الملاك الفني ومتابعة تنفيذ قرارات
مجلس شورى الدولة
.
Advertisement
وكان الرئيس سلام استقبل وفدا من
حارة الناعمة
حيث جرى عرض لعدد من
القضايا
الانمائية والمطلبية التي تخص المنطقة.
مواضيع ذات صلة
بيضون أعلن من الجامعة اللبنانية تقديم اقتراح قانون للمدربين ومقاربة ملف التفرغ
Lebanon 24
بيضون أعلن من الجامعة اللبنانية تقديم اقتراح قانون للمدربين ومقاربة ملف التفرغ
02/06/2025 14:20:16
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
سلام استقبل أعضاء الهيئة الإدارية لقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
02/06/2025 14:20:16
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بري استقبل وفداً من كلية الحقوق في جامعة فينيسيا
Lebanon 24
بري استقبل وفداً من كلية الحقوق في جامعة فينيسيا
02/06/2025 14:20:16
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص استقبل وفداً من جامعة الملكيين الكاثوليك أطلعه على موعد إطلاقها
Lebanon 24
مرقص استقبل وفداً من جامعة الملكيين الكاثوليك أطلعه على موعد إطلاقها
02/06/2025 14:20:16
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"المستقبل" يخوض غمار الاستحقاق النيابي.. الفرصة مؤاتية للتقييم قبل حسم الخيارات
Lebanon 24
"المستقبل" يخوض غمار الاستحقاق النيابي.. الفرصة مؤاتية للتقييم قبل حسم الخيارات
04:30 | 2025-06-02
02/06/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري
Lebanon 24
80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري
07:16 | 2025-06-02
02/06/2025 07:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك احتجاجي للسائقين: "التوك توك" والدراجات و"النمر البيضاء" تهدد لقمة عيشنا
Lebanon 24
تحرّك احتجاجي للسائقين: "التوك توك" والدراجات و"النمر البيضاء" تهدد لقمة عيشنا
07:11 | 2025-06-02
02/06/2025 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أنتم جاهزون للدفء؟ هذا ما ينتظرنا في طقس منتصف الأسبوع
Lebanon 24
هل أنتم جاهزون للدفء؟ هذا ما ينتظرنا في طقس منتصف الأسبوع
07:00 | 2025-06-02
02/06/2025 07:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
Lebanon 24
نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
06:54 | 2025-06-02
02/06/2025 06:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
Lebanon 24
تحديات كبيرة امام "القوات" رغم النجاحات..
10:31 | 2025-06-01
01/06/2025 10:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
Lebanon 24
سوريا تتحضّر لورشة إعادة الإعمار.. طرابلس منصّة وبابٌ موصد بوجه لبنان
10:00 | 2025-06-01
01/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
Lebanon 24
تفاصيل أكبر تحدّ أمام "حزب الله".. الأصعب منذ 25 عاماً!
14:00 | 2025-06-01
01/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قارة تتوسع فيها إيران.. تقرير إسرائيلي يُحددها!
Lebanon 24
قارة تتوسع فيها إيران.. تقرير إسرائيلي يُحددها!
15:00 | 2025-06-01
01/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-06-02
"المستقبل" يخوض غمار الاستحقاق النيابي.. الفرصة مؤاتية للتقييم قبل حسم الخيارات
07:16 | 2025-06-02
80 منتجًا غير مطابق في أيار... معهد البحوث الصناعية يُصدر تقريره الشهري
07:11 | 2025-06-02
تحرّك احتجاجي للسائقين: "التوك توك" والدراجات و"النمر البيضاء" تهدد لقمة عيشنا
07:00 | 2025-06-02
هل أنتم جاهزون للدفء؟ هذا ما ينتظرنا في طقس منتصف الأسبوع
06:54 | 2025-06-02
نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
06:46 | 2025-06-02
بسبب "الزودة".. "انقسام" بين المُتقاعدين
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
02/06/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24