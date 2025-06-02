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لبنان

سلام استقبل وفدا من المدربين الفنيين في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:08
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا، وفدا من المدربين الفنيين في الجامعة اللبنانية وتم البحث في اوضاعهم والعمل على تثبيتهم في الملاك الفني ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة.
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وكان الرئيس سلام استقبل وفدا من حارة الناعمة حيث جرى عرض لعدد من القضايا الانمائية والمطلبية التي تخص المنطقة.
 
 
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