سلام استقبل وفدا من المدربين الفنيين في الجامعة اللبنانية

استقبل الدكتور سلام اليوم في السرايا، وفدا من المدربين الفنيين في وتم البحث في اوضاعهم والعمل على تثبيتهم في الملاك الفني ومتابعة تنفيذ قرارات .

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وكان الرئيس سلام استقبل وفدا من حيث جرى عرض لعدد من الانمائية والمطلبية التي تخص المنطقة.