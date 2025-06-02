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لبنان

قنبلتان صوتيتان على عيتا الشعب ورامية

Lebanon 24
02-06-2025 | 05:22
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ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب، بالتزامن مع إلقاء مسيّرة أخرى قنبلة مماثلة على بلدة رامية، من دون تسجيل أي إصابات.
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