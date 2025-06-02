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لبنان

المنسّقة الأممية للبنان في زيارة إلى إسرائيل لبحث تنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
02-06-2025 | 06:34
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بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم زيارة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن تلتقي عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في إطار مشاورات دورية تهدف إلى تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن "الزيارة تشكل جزءًا من الجهود المستمرة لدعم التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، كما تهدف إلى دفع تنفيذ القرار 1701 (2006).

وأكد البيان أن المنسقة الخاصة "تواصل دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان".
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