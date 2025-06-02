المنسّقة الأممية للبنان في زيارة إلى إسرائيل لبحث تنفيذ القرار 1701

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بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم زيارة إلى ، حيث من المقرر أن تلتقي عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في إطار مشاورات دورية تهدف إلى تعزيز تنفيذ قرار رقم 1701.وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن "الزيارة تشكل جزءًا من الجهود المستمرة لدعم التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، كما تهدف إلى دفع تنفيذ القرار 1701 (2006).وأكد البيان أن المنسقة الخاصة "تواصل دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ".