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لبنان

بسبب "الزودة".. "انقسام" بين المُتقاعدين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 06:46
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تسود أجواء من الإنقسام في أوساط المتقاعدين العسكريين حول مدى أحقية فرض الحكومة ضريبة على المحروقات لتمويل الزيادات على الرواتب بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية  و 12 مليون ليرة للعسكريين المتقاعدين.
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ويقول فريق من المتقاعدين إن هذه الضريبة لا تمثل حلاً، بل تُعتبر عشوائية وتستهدف المواطن فوراً، فيما يقول فريق آخر إنَّه من دون هذه الضريبة لن تتمكن الحكومة  من تأمين مبالغ الزيادات للمتقاعدين والتي تتجاوز الـ16 مليون دولار شهرياً.
 
واعتبرت مصادر المتقاعدين أنَّ الهدف الأساسي الذي يجبُ العمل عليه ليس التركيز على مصدر الزيادات الآن، بل على ان تشمل ايضا  ما سبقها من مساعدات إجتماعية، لتكون ضمن أساس الراتب، وإلا فإن العسكري في الخدمة الفعلية سيلقى خسارة كبيرة في مستحقاته عند نهاية الخدمة باعتبار أن تعويضاته باتت لا تُساوي شيئاً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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