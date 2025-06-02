كبارة زار السفير بخاري: نشكر المملكة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان

زار النائب في ، ، حيث شكّل اللقاء فرصة لبحث مختلف المستجدات على الساحة .

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وخلال الزيارة، عبّر كبارة عن تقديره للمملكة ، مشيدًا بدعمها المتواصل للبنان ووقوفها إلى جانب مؤسساته، وذلك عبر السفير .