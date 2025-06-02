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لبنان

كبارة زار السفير بخاري: نشكر المملكة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان

Lebanon 24
02-06-2025 | 08:16
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زار النائب كريم كبارة السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، حيث شكّل اللقاء فرصة لبحث مختلف المستجدات على الساحة اللبنانية.
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وخلال الزيارة، عبّر كبارة عن تقديره للمملكة العربية السعودية، مشيدًا بدعمها المتواصل للبنان ووقوفها إلى جانب مؤسساته، وذلك عبر السفير بخاري.
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