عون: لبنان ليس مفلسًا بل مسروقًا... والإصلاحات مستمرة لمحاربة الفساد

أكد رئيس الجمهورية أن "محاربة الفساد لا تتم بشعارات بل بخطوات عملية، أبرزها اعتماد الحكومة الإلكترونية لتقليص الرشاوى والزبائنية، وإرساء قضاء نزيه وفاعل"، مشددًا على أن هذه الملفات تشكل أولوية في عهده.

كلام جاء خلال استقباله وفدًا من لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة زمكحل في ، حيث تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، وسبل إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي.

وأشار الرئيس عون إلى أن "التشكيلات القضائية ستصدر قريبًا"، مؤكدًا الاستمرار بفتح ملفات الفساد، وداعيًا اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في مكافحة الهدر والفساد، ومشدداً على "ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية بأسرع وقت لأننا لا نملك ترف الوقت".

وأضاف: " ليس مفلسًا بل مسروقًا، والرشاوى والزبائنية باتت ثقافة يجب تغييرها"، كاشفًا أن ورشة إصلاح ستكون المرحلة المقبلة من الخطوات الإصلاحية.

ونوّه عون بموقف في رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، واعتبره خطوة إيجابية ستُستكمل بخطوات لاحقة، متحدثًا عن مشاركة عربية واسعة في مؤتمر الحكومة الذكية الذي ينطلق في .

، أبدى زمكحل استعداد الاتحاد للمشاركة في ورشة إعادة بناء الاقتصاد، محذرًا من "إضاعة الفرص المتاحة في ظل الاصطفاف السياسي الحالي والتغييرات الإقليمية والدولية"، ومؤكدًا أن "إعادة بناء الناتج المحلي الذي انخفض من 55 مليار دولار إلى 18 مليارًا، لا يمكن أن تتم من دون إصلاحات شاملة، وعودة العلاقات الجيدة مع الأشقاء العرب، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري".

ورأى أن "لبنان يستطيع لعب دور أساسي في مشاريع إعادة إعمار ، شرط الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية"، معلنًا عن تحضير وفد اقتصادي لزيارة .

وفي سياق اللقاءات السياسية، استقبل الرئيس عون النائب ميشال الدويهي الذي شدد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية"، كما التقى الوزيرين السابقين وعصام شرف الدين، حيث تم التأكيد على حماية حقوق المودعين وطرح خطة وطنية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب.

وختم عون بالتأكيد على أهمية دعم الشباب اللبناني المبدع واستثمار طاقاته، داعيًا إلى التركيز على الإيجابيات وعدم ترك البلد رهينة الخطابات السلبية، "لأن إعادة بناء الدولة تبدأ بإعادة بناء الثقة".