إنتقادات... أعداد كبيرة من العمال السوريين في البلديّات

باشرت بلديّات بارزة عملها على الفور، بعد انتخاب الرئيس ونائبه. ولُوحِظَ أنّ الزفت عاد إلى الطرقات، بينما بدأت الفرق البلديّة برشّ المبيدات لمُكافحة مُشكلة الحشرات الصيفيّة، إضافة إلى رفع النفايات عن الطرقات والأراضي المهجورة، وإزالة الأعشاب اليابسة، خوفاً من الحرائق.

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ومع إبداء العديد من المواطنين إرتياحهم لعمل الفرق البلديّة الجديدة، أشاروا إلى أنّ أغلبيّة البلديّات لا تزال تستقدم اليدّ العاملة السوريّة، وبأعدادٍ كبيرة، عوضاً عن توفير فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.