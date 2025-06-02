Advertisement

لبنان

إنتقادات... أعداد كبيرة من العمال السوريين في البلديّات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-06-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1369433-638844760753244141.jpg
Doc-P-1369433-638844760753244141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت بلديّات بارزة عملها على الفور، بعد انتخاب الرئيس ونائبه. ولُوحِظَ أنّ الزفت عاد إلى الطرقات، بينما بدأت الفرق البلديّة برشّ المبيدات لمُكافحة مُشكلة الحشرات الصيفيّة، إضافة إلى رفع النفايات عن الطرقات والأراضي المهجورة، وإزالة الأعشاب اليابسة، خوفاً من الحرائق.
Advertisement

ومع إبداء العديد من المواطنين إرتياحهم لعمل الفرق البلديّة الجديدة، أشاروا إلى أنّ أغلبيّة البلديّات لا تزال تستقدم اليدّ العاملة السوريّة، وبأعدادٍ كبيرة، عوضاً عن توفير فرص عمل للمواطنين اللبنانيين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أعداد كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر الديك غربي سلفيت في الضفة الغربية
lebanon 24
02/06/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة أثارت قلق العراقيين.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في النجف
lebanon 24
02/06/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أعداد كبيرة من جرافات الاحتلال تواصل تجريف أراض على أطراف بلدة بروقين غرب سلفيت مع استمرار حملة مداهمات لجيش الاحتلال لمنازل البلدة
lebanon 24
02/06/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: تمدد النزاع إلى مناطق تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين في السودان "يدق ناقوس الخطر"
lebanon 24
02/06/2025 19:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-06-02
12:00 | 2025-06-02
11:54 | 2025-06-02
11:50 | 2025-06-02
11:46 | 2025-06-02
11:43 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24