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لبنان

للمشتركين مع "ألفا".. خبرٌ مهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2025 | 09:00
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عُلم أنَّ شركة "ألفا" تواصلُ إبلاغ مشتركيها عبر رسائل نصية، بضرورة تسجيل خطوطهم بأسمائهم وتأكيد ذلك من خلال إبراز مستندات رسمية لدى مراكز "ألفا" المعتمدة.
 
وتأتي خطوة "ألفا" في إطار مكافحة ظاهرة الشراء العشوائي للخطوط المُسبقة الدفع والتي تحصل أحياناً من دون تسجيل أسماء المستخدمين رسمياً.
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وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لجعل الخطوط معرّفة بأسماء حقيقية لدى الشركة ما يساهم في تعزيز مكافحة عمليات الإحتيال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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