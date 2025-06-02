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لبنان

آخر المستجدات بشأن النازحين السوريين إلى شمال لبنان.. تقريرٌ لـ"UNHCR" يكشف التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2025 | 09:03
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نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً، يتعلّق بآخر مستجدات النازحين السوريين إلى شمال لبنان.
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التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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