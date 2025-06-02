وزير الداخلية عرض مع أبو فاعور والحاج حسن شؤونا إنمائية

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استقبل والبلديات في مكتبه اليوم، على التوالي النائب ، ثم النائب ، وعرض مع كل منهما للأوضاع العامة ولشؤون إنمائية.كما استقبل الإعلامي ، النائب السابق ، النائبة السابقة ، والوزير السابق .واجتمع الوزير مع لجنة تحديد النطاق البلدي لكل من بلدتي وحارة الناعمة في قضاء .