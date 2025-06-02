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لبنان

وزير الداخلية عرض مع أبو فاعور والحاج حسن شؤونا إنمائية

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:25
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، على التوالي النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب حسين الحاج حسن، وعرض مع كل منهما للأوضاع العامة ولشؤون إنمائية.
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كما استقبل الإعلامي حكمت أبو زيد، النائب السابق أمل أبو زيد، النائبة السابقة رولا الطبش، والوزير السابق رمزي مشرفية.

واجتمع الوزير الحجار مع لجنة تحديد النطاق البلدي لكل من بلدتي الناعمة وحارة الناعمة في قضاء الشوف.
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