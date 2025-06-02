Advertisement

لبنان

وزير الخارجية الإيرانية يصل صباح الغد إلى بيروت

Lebanon 24
02-06-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1369482-638844826151165695.jpeg
Doc-P-1369482-638844826151165695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصل وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إلى بيروت، الثامنة من صباح غد الثلثاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كريم كبارة: اعتباراً من صباح الغد تطوى صفحة الانتخابات لنبدأ العمل معاً
lebanon 24
02/06/2025 19:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نخطط لتقييم نوايا أميركا وجديتها خلال محادثات الغد
lebanon 24
02/06/2025 19:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: وزير الخارجية يصل إلى مسقط
lebanon 24
02/06/2025 19:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي يصل إلى روما للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع أميركا
lebanon 24
02/06/2025 19:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2025-06-02
12:00 | 2025-06-02
11:54 | 2025-06-02
11:50 | 2025-06-02
11:43 | 2025-06-02
11:39 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24